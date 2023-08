Paris Jackson: «I fan misurano il mio amore per mio padre in base a ciò che pubblico su Instagram»

Paris Jackson è tornata sui social per parlare del padre Michael, nel giorno di quello che sarebbe stato il 65esimo compleanno della popstar. «Oggi è il compleanno di mio padre. Quando era in vita odiava che qualcuno glielo ricordasse, che gli facesse gli auguri, che lo festeggiasse. Non voleva nemmeno che sapessimo quando era il suo compleanno perché non voleva che organizzassimo una festa».

Nel video, Paris ha parlato di quando, in occasioni come questa, senta la pressione dei fan di MJ: «Se non fai gli auguri a qualcuno attraverso i social, a quanto pare significa che non lo ami, che non ti importa di lui. Ci sono stati momenti in cui non pubblicavo nulla per il compleanno di mio padre e la gente perdeva la testa. Mi dicevano di uccidermi, misurano il mio amore per mio padre in base a ciò che pubblico su Instagram».

Paris ha poi condiviso un video del suo opening per gli Incubus in Colorado: lì, Paris ha annunciato che era il compleanno del padre tra gli applausi della folla. «Ha messo 50 anni di sangue, sudore, lacrime, amore e passione per fare quello che ha fatto, in modo che io possa stare qui sul palco di fronte a voi e urlare in un microfono», ha detto. «Quindi devo tutto a lui.»

L’attrice e musicista ha anche esortato i fan ad essere gentili nella didascalia del suo post.

«Per favore, non usate un uomo che non avete mai incontrato come scusa per abusare, manipolare e molestare sua figlia (che non avete mai incontrato)».