Paris Hilton torna con una nuova versione di ‘Stars Are Blind’ feat. Kim Petras

Diciassette anni dopo Paris Hilton torna con una nuova versione di Stars Are Blind e con la collaborazione di Kim Petras.

La traccia si apre con la voce di Hilton su una versione aggiornata del ritmo originale, prima che Petras si unisca per una nuova strofa. “Baby baby, I can be your confidante/Come on over if you’re down or not“, canta Petras, aggiungendo poi: “Why shouldn’t we be with the ones we really love? Now tell me who else you’ve been dreaming of“.

Hilton aveva già pubblicato una “Paris’ Version” solo del brano su Amazon Music a dicembre, quando aveva registrato nuove parti vocali e lavorato con Fernando Garibay – che aveva prodotto la canzone originale 15 anni fa – e aveva contattato Clint Gibbs per il mix. Il singolo è stato un primo assaggio di nuova musica che pare sarà in arrivo nel 2023.

L’anno scorso Hilton aveva cantato il pezzo insieme a Sia e Miley Cyrus durante il Miley’s New Year’s Eve Party della NBC. E lo scorso giugno si era unita a Christina Aguilera per un concerto del Los Angeles Pride a giugno, dove si era esibita la prima volta dopo anni. (Prima di allora l’ereditiera si era concessa solo al matrimonio di Britney Spears e a un afterparty dei Grammy.)

La riedizione per tutte le piattaforme del singolo esce una settimana prima che la Hilton tenga il suo primo concerto in assoluto al Fonda Theatre di Los Angeles. Intanto Feed the Beast, l’album di Petras, è in arrivo il 23 giugno.

Hilton e Petras si sono sostenute a vicenda nel corso degli anni, con la prima che è apparsa nel video di I Don’t Want It At All nel 2017. “Adoro Kim. Ero nel suo primo video musicale e ora avremo una nuova canzone… insieme”, aveva detto la Hilton a Billboard a dicembre.

Da Rolling Stone US