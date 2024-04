Pare che sia trapelata la traccia di risposta di Drake a Kendrick Lamar

La traccia di risposta di Drake alla strofa di Like That (dall’album We Don’t Trust You) in cui Future, Kendrick Lamar e Metro Boomin dissano lo stesso Drake e J. Cole sembra essere trapelata. Non è stato confermato da Drake, ma la canzone, intitolata Push Ups (Drop and Give Me 50), è filtrata per la prima volta in diverse versione all’inizio della giornata di sabato 13 aprile. La fuga di notizie ha scatenato il dibattito tra i fan sul fatto che potesse essere stata generata dall’intelligenza artificiale.

Il brano sembrava essere stato anticipato da RapCaviar e Spotify con uno slogan “L’hip-hop è uno sport competitivo”, il che implica che la traccia ufficiale potrebbe uscire presto. Un rappresentante di Drake non ha ancora risposto alla richiesta di commento di Rolling Stone.

Nel nuovo leak sembra che Drake sfidi Lamar rappando: “You won’t never take no chain off of us/How the fuck you been steppin’ with a size 7 mens on?”. Verso la fine si riferisce a lui anche come a un “midget” (nano, tappo).

Poi bacchetta Lamar per le sue collaborazioni pop: “Maroon 5 need a verse you better make it witty/You only need a verse for the Swiftie/Top say drop and give ‘em 50“.

Tenendo testa al verso di Lamar che “it’s just big me” quando si tratta dei tre grandi dell’hip-hop, Drake canta: “Pipsqueak, pipe down, you ain’t in no big three/SZA got you wiped down/Travis got you wiped down, Savage got you wiped down“.

Dal leak sembra anche che Drake prenda di mira altri oltre a Lamar, inclusi i suoi amici di Like That, Future e Metro Boomin: “I can never be nobody Number One fan/You’re first Number One I had to put in your hand”, che sembra un diss in risposta a “You a nigga Number One fan, dog” di Future in We Don’t Trust You. Nel frattempo, Drake chiama Metro per nome: “Metro, shut yo ho ass up and make some drums“.

A un certo punto sembra pure sparare a zero su Rick Ross e The Weeknd, che hanno collaborato a We Don’t Trust You. Sembra che Ross abbia dissato Drake prima che la sua traccia fosse ufficialmente pubblicata.

J. Cole ha pubblicato la sua traccia diss di Lamar, 7 Minute Drill, di cui in seguito ha detto di essersi pentito durante un discorso dal palco del suo festival Dreamville. Nonostante tutto il drama, Cole appare nella seconda puntata della serie di album congiunti di Future e Metro Boomin, We Still Don’t Trust You, con Red Leather.

Da Rolling Stone US