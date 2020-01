Paola Iezzi canta con Myss Keta: il video di ‘LTM’

Paola Iezzi, conosciuta ai più come la metà di Paola e Chiara, è tornata con un nuovo pezzo feat. Myss Keta, LTM (che sta per ‘la tua mamma’, ndr). Un brano in cui le due tornano a collaborare dopo il video de Le ragazze di Porta Venezia. Potete vederlo qui sotto.

Ieri sera inoltre, Paola è stata ospite da Fabio Fazio insieme alla sorella Chiara. Le due non apparivano insieme in televisione da molti anni e hanno intrapreso carriere differenti. Mentre Paola continua con la musica, Chiara si è data alla recitazione.: «Sono felice della grinta che Paola mostra ancora per la musica» dice Chiara; «Sono felice della luce che vedo negli occhi di Chiara quando recita» dice Paola. Nessun ritorno a cantare in coppia dunque. Almeno per il momento (qui per vedere la puntata).