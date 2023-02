Le sorelle Iezzi sono tornate. In gara con Furore all’edizione 2023 del festival di Sanremo, Paola & Chiara Iezzi mancavano dalle scene da 10 anni. «Avevamo voglia provare cose diverse, siamo tornate insieme grazie all’affetto dei fan». Ma ci hanno raccontato anche di Vamos a Bailar che non viene presa a Sanremo («pensavamo fosse uno scherzo», del tour, dei progetti futuri. A volte anche in corsivo.

Guarda l’intervista qui sopra.