Paola & Chiara annunciano una nuova versione di ‘Festival’ con Elodie

Paola & Chiara hanno svelato uno dei singoli presenti nel loro prossimo album, Per sempre. Il brano – che presumibilmente infesterà le radio per tutta l’estate proprio come fece nell’estate del 2002 – sarà un remake di un loro celebre successo, Festival. «Un momento storico» lo hanno definito le due cantanti, anche perché per questa riedizione ci sarà una importante novità.

Sarà infatti Elodie ad affiancare le sorelle Iezzi per questa nuova versione 2023. «Non poteva che essere lei» hanno annunciato Paola & Chiara sul loro profilo Tik Tok. Aggiungendo: «Per noi è una cosa stupenda riuscire a collaborare con lei e che lei ci abbia dato la sua cifra stilistica e anche la sua visione sulla vocalità di questa canzone».

Il brano farà parte del nuovo disco di Paola & Chiara, il nono album in studio che arriva a dieci anni da Giungla, uscito l’11 giugno 2013.