Pantelleria si prepara ad accogliere la quinta edizione di The Island Fuze Tea

Cinque anni fa era un esperimento, oggi The Island Fuze Tea è un appuntamento fisso dell’estate italiana: dal 9 al 12 luglio 2026, Pantelleria torna ad accogliere la quinta edizione del festival, che anche quest’anno rinnova la sua collaborazione con Fuze Tea, portando il divertimento a un livello superiore attraverso una fusione di esperienze uniche: un viaggio straordinario alla scoperta dell’isola di Pantelleria, dal cielo al mare, accompagnato – naturalmente – da un Fuze Tea ghiacciato. Così, l’isola vulcanica nel Canale di Sicilia diventa una cornice per un programma che mescola musica, attività all’aperto e turismo esperienziale.

La lineup musicale si articola su tre serate. Il 9 luglio apre Boss Doms, producer e DJ che si muove tra urban e pop ed è tra i nomi più riconoscibili della scena italiana. Il 10 luglio è la volta di Sven Väth, figura di riferimento dell’elettronica europea da oltre quarant’anni, uno di quei nomi che non hanno bisogno di presentazioni in nessun dancefloor del mondo. L’11 luglio chiude Mace, producer milanese tra i più influenti della scena contemporanea italiana, capace di lavorare con la stessa naturalezza su elettronica, rap e pop. Al programma si aggiungono i DJ set di alcune community della scena italiana — Croccante, Lost Boys, Bellecose, FTA, Meeraqui e Daab.

La serata del 10 luglio prevede anche due concerti gratuiti aperti alla comunità locale al porto di Scauri, con Giargo e Baia Zaiana in apertura, seguiti da Jimmy Sax e dal DJ set di Wad di Radio Deejay. Nello stesso contesto è allestito il Villaggio Fuze Tea, con degustazioni, merchandising e un menu in collaborazione con Burger King.

Al di là della musica, il festival propone oltre ottanta esperienze che trasformano l’isola in un playground a cielo aperto: kayak tra le acque dell’isola, voli in mongolfiera con vista sul paesaggio vulcanico, boat party, trekking notturno alle Favare, yoga e meditazione guidata. Un’offerta pensata per chi vuole usare Pantelleria come destinazione, insomma, e non solo come sfondo.