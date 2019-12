Ozzy Osbourne, ‘Under the Graveyard’ racconta la storia di come la moglie Sharon l’ha salvato

Nel nuovo video di Under the Graveyard, primo singolo dell’album Ordinary Man che uscirà nel 2020, Ozzy Osbourne ricrea la sua battaglia per liberarsi dall’alcolismo.

Diretto da Jonas Akerlund, il clip semi-autobiografico ha come protagonista Jack Kilmer nei panni di un giovane Ozzy che nel 1979 si rifugia in un hotel di West Hollywood dove cade in una spirale fatta droga, alcol e sesso. Alla fine però salta fuori Sharon Osbourne (interpretata da Jessica Barden) e lo rimette in sesto, anche se la disintossicazione senza farmaci è una grande sfida. Il video si chiude con una foto degli Osbourne il giorno del loro matrimonio.

“Per Under the Graveyard Jonas ha realizzato un mini-film”, ha detto Osbourne. “Ad essere onesti, è difficile guardarlo perché mi riporta ad alcuni dei momenti più bui della mia vita. Per fortuna Sharon era lì a salvarmi e a credere in me. Per la prima volta era lì per sostenermi e rimettermi in piedi, e non sarebbe stata l’ultima”.

Osbourne ha pubblicato Under the Graveyard in novembre. È il suo primo brano da solista in oltre un decennio cui è seguito Straight to Hell, con Slash. Entrambe le canzoni entreranno a far parte di Ordinary Man, che non ha ancora una data di uscita ufficiale, ma sarà il primo LP solista di Osbourne da Scream del 2010 (nel 2013 i Black Sabbath hanno pubblicato 13).

Osbourne non pensava di pubblicare un nuovo album quest’anno, ma ha cambiato idea dopo aver collaborato con Post Malone su Take What You Want. La canzone è entrata nella top 10 americana e ha spinto Osbourne a collaborare con il produttore di Post Malone, Andrew Watt.

Nel 2020, oltre a pubblicare Ordinary Man, Osbourne intraprenderà un lungo tour nordamericano precedentemente rinviato a causa della caduta del cantante nella sua abitazione di Los Angeles. Il tour No More Tours 2 Tour prenderà il via il 27 maggio ad Atlanta e terminerà il 31 luglio a Las Vegas (il 19 novembre 2020 il cantante si esibirà alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno, in Italia, ndr).