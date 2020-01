Ozzy Osbourne sta lavorando con Elton John

Sharon Osbourne ha detto che il marito Ozzy sta lavorando a una canzone con Elton John. La donna lo ha raccontato durante lo show televisivo The Talk esponendo i piani di Ozzy per il 2020: “Tutte cose belle. Benessere. Tornare con la band, fare quello che ama, cioè andare in tour e stare vicino ai fan. E sì, c’è nuova musica, ed è forte. Ci suonano tutti i suoi amici. Sta facendo una canzone con Elton. C’è tanta di quella roba in ballo”.

“There is new music and it’s great. He’s got his friends playing on it. He’s doing a song with Elton [John]. There is so much good stuff.” – @MrsSOsbourne spills on @ozzyosbourne‘s new music and ‘song with @eltonofficial. pic.twitter.com/GoK725mkhJ — The Talk (@TheTalkCBS) January 6, 2020

Nel 2019 il cantante dei Black Sabbath ha avuto problemi di salute ed è stato costretto a posticipare vari concerti (il 19 novembre 2020 sarà alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno). Ieri ha pubblicato il video del singolo Straight to Hell. In dicembre, aveva pubblicato il video di Under the Graveyard che ne raccontava il passato burrascoso e com’è stato salvato dalla moglie. Entrambi i pezzi saranno contenuti nel nuovo album di Osbourne Ordinary Man prodotto da Andrew Watt e in uscita a febbraio.

Sharon non ha spiegato se la collaborazione con Elton John apparirà su Ordinary Man o altrove. Tra gli ospiti confermati ci sono Slash e Duff McKagan dei Guns N’ Roses e Chad Smith, batterista dei Red Hot Chili Peppers.