Ozzy Osbourne racconterà i suoi ultimi anni nella nuova biografia ‘Last Rites’

Reduce dal suo ultimo (in tutti i sensi) trionfale concerto, Ozzy Osbourne ha annunciato l’uscita di una nuova autobiografia. Si intitola Last Rites, la versione originale in inglese sarà pubblicata il 7 ottobre.

Il libro sarà incentrato sui problemi di salute che hanno tormentato il rocker negli ultimi sette anni e che lo hanno costretto a smettere di esibirsi. Last Rites conterrà anche riflessioni su molti altri aspetti della vita e della carriera di Osbourne, dal matrimonio con Sharon ai preparativi per il concerto d’addio coi Black Sabbath passando per gli incontri con Slash, Bon Scott, John Bonham e Keith Moon, oltre agli ultimi momenti trascorsi con Lemmy Kilmister dei Motörhead.

«La gente mi chiede: se potessi rifare tutto, col senno di poi, cambieresti qualcosa? Io rispondo: cazzo, no», dice Osbourne in una dichiarazione diffusa con la notizia della pubblicazione del libro. «Se fossi stato pulito e sobrio, non sarei stato Ozzy. Se avessi fatto cose normali e sensate, non sarei stato Ozzy. Se dovesse finire tutto domani, non mi lamenterei. Ho girato il mondo. Ho visto un sacco di cose. Ho fatto del bene… e del male. Ma in questo momento non sono pronto ad andarmene».

Last Rites è il secondo libro di memorie di Osbourne dopo I Am Ozzy del 2009.

Da Rolling Stone US.