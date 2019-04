Ozzy Osbourne, il concerto a Bologna si recupererà nel 2020

Ozzy Osbourne ha annunciato le nuove date dei concerti europei previsti per il suo No More Tours 2, inizialmente posticipati a causa dei problemi di salute che avevano afflitto l’ex frontman dei Black Sabbath.

In particolare, il live italiano, previsto a Bologna per il 1 marzo 2019, sarà recuperato il 10 marzo 2020, sempre all’Unipol Arena. In apertura ci sarà un altro nome cardine della scena metal britannica, ovvero i Judas Priest.

I biglietti già acquistati saranno validi anche per la nuova data mentre, per le eventuali richieste di rimborso, sarà necessario contattare il servizio clienti di Ticketone o Ticketmaster entro e non oltre il 10 maggio 2019.

Il nuovo tour della durata di 6 settimane partirà dalla Gran Bretagna il prossimo 31 gennaio, con la chiusura fissata per il 16 marzo 2020 a Zurigo. I concerti si terranno a Nottingham, Dublino, Manchester, Newcastle, Londra, Glasgow e Birmingham, la città natale del Principe delle Tenebre. Date previste anche in Germania, Finlandia, Svezia, Austria Repubblica Ceca, Italia e Svizzera mentre i live in Nord America inizieranno a febbraio 2020.