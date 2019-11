Ozzy Osbourne, il concerto a Bologna sarà recuperato a novembre

Dopo i problemi di salute che avevano causato lo slittamento delle date del No More Tours 2, oggi finalmente Live nation ha diramato i nuovi appuntamenti in cui Ozzy Osbourne tornerà a suonare dal vivo davanti al suo pubblico.

L’ex Black Sabbath, infatti, sarebbe dovuto passare da Bologna il 10 marzo 2020, ma dopo tra la polmonite e l’infortunio che l’aveva tenuto bloccato per mesi su un letto di ospedale, il cantante era stato costretto ad annullare tutti i concerti. Oggi, quindi, abbiamo una data ufficiale, con Ozzy Osbourne che salirà sul palco dell’Unipol Arena il 19 novembre 2020.

I biglietti precedentemente acquistati rimarranno validi per la nuova data. Le eventuali richieste di rimborso dovranno essere effettuate entro e non oltre il 12 aprile 2020 rivolgendosi ai propri punti vendita. Per rimborsi on-line contattare il servizio clienti http://www.ticketone.it/help se si è effettuato l’acquisto su Ticketone oppure https://help.ticketmaster.it/hc/it/requests/new se si è effettuato l’acquisto su Ticketmaster.