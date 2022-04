Ozzy Osbourne ha il Covid e la moglie Sharon è «molto preoccupata»

Ozzy Osbourne è positivo al Covid-19. A rivelarlo è stata la moglie Sharon, che ne ha parlato in durante il suo nuovo show per il network britannico Talk TV – intitolato The Talk –, in cui ha annunciato che sarebbe tornata negli Stati Uniti per sostenere il marito e aiutarlo con le cure.

«Gli ho parlato e sta bene», ha detto. «Ma sono molto preoccupata per Ozzy. Abbiamo passato due anni senza che venisse contagiato dal Covid, ma con la sua solita fortuna se l’è preso ora». Poi ha aggiunto: «Ci vorrà una settimana per rimettere in piedi il mio uomo, poi tornerò a The Talk. In una settimana riusciremo ad avere un test negativo».

Poco tempo fa Ozzy ha scherzato sulla sua presunta immunità al Covid, che secondo lui sarebbe merito di Satana. «Mia moglie e mia figlia hanno avuto il virus, io mai», ha detto. «Adorare il diavolo ha i suoi vantaggi!».

Il Covid è solo l’ultimo di una serie di problemi di salute che hanno colpito Ozzy negli ultimi anni. Nel 2020 ha dichiarato di essere malato di Parkinson, mentre in precedenza è stato operato a causa di una brutta caduta e ha contratto un’infezione da stafilococco potenzialmente letale. Nonostante tutto si è sempre rialzato in piedi, e ora è al lavoro per completare il suo nuovo album in studio.