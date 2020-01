Ozzy Osbourne, guarda il trailer del documentario ‘The Nine Lives of Ozzy’ 

Ozzy Osbourne ha una doppia personalità: John (il suo nome di battesimo) e Ozzy. Almeno così si dice nei primi fotogrammi del trailer di Biography: The Nine Lives of Ozzy, il documentario che debutterà la prossima primavera al South by Southwest festival. Il film, prodotto da A&E per la serie “Biography”, racconterà la storia della voce dei Black Sabbath, dall’infanzia fino al successo mondiale e televisivo. Ozzy, Sharon e Jack Osbourne sono tra i produttori esecutivi del documentario, diretto da R. Greg Johnston, il produttore della serie Gli Osbourne.

“Non so come sarebbe la musica senza l’influenza di Ozzy”, dice Rick Rubin nel trailer. “Ha cambiato tutto”. “Sono canzoni senza tempo”, aggiunge Post Malone, che di recente ha collaborato con Ozzy per il singolo Take What You Want. “Mi fa piangere e mi dà i brividi”. Potete vedere il trailer poco sopra.