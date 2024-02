Ozzy Osbourne contro Kanye West: «Sarebbe stato sbagliato non prendere posizione»

A inizio febbraio Ozzy Osbourne si è sentito in dovere di prendere posizione dopo che Kanye West aveva campionato Iron Man in un pezzo del primo volume di Vultures.

Prima ancora del lancio del disco di West e Ty Dolla $ign, Osbourne ha spiegato sui social di aver rifiutato la richiesta perché il rapper «è un antisemita e ha causato a molti un dolore indicibile». West ha comunque usato il campionamento in Carnival, ma dopo la presa di posizione di Osbourne ha dovuto cancellarlo dal disco.

Il rocker non si è pentito di aver espresso pubblicamente tutto il suo disprezzo per West. «Per come vanno le cose, non c’è certo bisogno che qualcuno istighi alla discriminazione. È sbagliato. È semplicemente sbagliato», dice Osbourne a Rolling Stone, con la frustrazione che ancora traspare dalla voce. «Ci sono già troppi problemi, sarebbe stato sbagliato non dire qualcosa su di lui. Non voglio che il mio lavoro, in qualunque forma, sia associato a quella roba».

Osbourne ne ha parlato durante un’intervista di Rolling Stone US a proposito di un pezzo nuovo intitolato Crack Cocaine registrato con Billy Morrison, il chitarrista di Billy Idol. L’album del chitarrista, The Morrison Project, uscirà ad aprile.