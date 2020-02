Ozzy Osbourne, ascolta il singolo ‘It’s A Raid’ con Post Malone

Dopo Ordinary Man, la ballata nostalgica scritta con Elton John che dà titolo al suo ultimo album, Ozzy Osbourne torna con un nuovo singolo, It’s A Raid, ancora una volta in collaborazione con Post Malone dopo Take What You Want. Si tratta di un brano sfacciatamente rock, con un ritmo scatenato e quasi punk, quasi l’opposto di quanto fatto con Elton.

Ordinary Man uscirà il 21 febbraio dopo un anno davvero difficile per Ozzy. Prima la lunga riabilitazione dopo un incidente, poi la diagnosi di Parkinson e l’annullamento del tour. Potete ascoltare il singolo in cima all’articolo.