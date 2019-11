Ozzy Osbourne, ascolta il nuovo singolo ‘Under the Graveyard’

A quasi dieci anni dall’ultima volta e dopo la collaborazione con Post Malone, Ozzy Osbourne ha pubblicato una canzone inedita. Il brano si intitola Under the Darkness, ed è il primo singolo estratto dal suo nuovo album Ordinary Man, in uscita all’inizio del 2020.

“Tutto è cominciato quando mia figlia Kelly ha detto: Vuoi lavorare a un pezzo di Post Malone?”, ha detto Ozzy in un comunicato. “Io ho pensato: e chi cazzo è Post Malone? Sono andato a casa di Andrew Wyatt e mi ha detto che ce la saremmo sbrigata in fretta. Dopo aver finito quella canzone, mi ha chiesto se fossi interessato a iniziare un nuovo album. Io ho detto: Sarebbe grandioso, ma non voglio stare in uno studio per sei mesi! Ma in poco tempo abbiamo fatto tutto. Duff McKagan e Chad Smith ci hanno dato una mano, di giorno improvvisavamo e di sera lavoravamo alle canzoni. Pensavo di non avere la forza per fare un altro album ma Andrew l’ha trovata dentro di me”. Potete ascoltare Under the Darkness in cima all’articolo.