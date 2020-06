‘Ouvrez Le Chien’, il nuovo album live di David Bowie

Una registrazione live di David Bowie da un concerto del 1995 sarà disponibile sui servizi di streaming il prossimo 3 luglio con la pubblicazione di Ouvrez Le Chien (Live Dallas 95).

Il disco — registrato allo Starplex Amphitheater di Dallas nell’ottobre 1995 — cattura Bowie durante il suo tour per Outside. Il set prende a piene mani da quel disco, con tracce come The Voyeur of Utter Destruction (as Beauty), I’m Deranged, The Hearts Filthy Lesson e I Have Not Been to Oxford Town.

Nel concerto ci sono anche delle versioni aggiornate dei classici di Bowie, quali Teenage Wildlife, The Man Who Sold the World, e Andy Warhol. L’album digitale ha in copertina una foto della moglie di Bowie, Iman.

Oltre alle registrazioni del concerto allo Starplex Amphitheater, ci sono un paio di pezzi registrati durante un altro concerto di Bowie a Birmingham sempre nel 1995, Moonage Daydream e Under Pressure. Entrambi i pezzi erano comparsi come B sides su Hallo Spaceboy, ma solo adesso diventano disponibili in streaming.