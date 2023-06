Ortigia Sound System annuncia il ritorno dei boat party

Uno degli appuntamenti che preferiamo dell’estate è l’Ortigia Sound System sull’isola di Ortigia a Siracusa. Sarà per la ricercata line up che propone ogni anno, con un’attenzione rivolta all’elettronica del Mediterraneo, ma ammettiamo anche per il sole, il mare e il cibo. Quest’anno ad arricchire un’edizione che porterà ai bordi della Sicilia artisti come Acid Arab, Dj Plead, Lucrecia Dalt, Marina Herlop e molti altri, torneranno – dopo due anni di assenza – i boat party.

Dal 27 al 30 luglio quindi, torneranno a solcare le acque del Meditteraneo i boat party dell’OSS, quest’anno con la collaborazione con l’agenzia creativa Kadmonia e con il supporto di K-Way, per sette imperdibili feste con un cartellone di tredici artisti, tra dj e producer d’avanguardia, dall’Italia alla Giordania, come John Talabot, Uniiqu3, Nídia, Nikki Nair e molti altri.

Qui la programmazione: