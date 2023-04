Ornella Vanoni a cena con Marracash: «Avessi 30 anni di meno ti sbatterei al muro»

Ornella Vanoni a cena con Marracash: non un sogno ma una solida realtà, come direbbe qualcuno. I due, amici da tempo, hanno passato una sera insieme al ristorante. E, come sempre accade quando si parla di Ornella, anche questa volta la diva della nostra canzone ha regalato una delle sue perle. Seduti l’uno di fronte all’altro, Ornella ha confessato al rapper: «Avessi avuto 30 anni in meno ti avrei sbattuto al muro». Per poi aggiungere: «Ma non saremmo andati d’accordo, perché vado in tristezza anch’io. Triste tu, triste io, un disastro».

Ora aspettiamo il feat.

Il video: