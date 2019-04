‘Originals’: in arrivo un nuovo album di Prince

The Prince Estate, assieme a Warner Bros. Records, ha annunciato la pubblicazione di un nuovo album di Prince, intitolato Originals.

L’album sarà composto da 15 brani, tra cui 14 registrazioni mai pubblicate prima, che Prince ha scritto per altri artisti. Sono, infatti, le versioni originali che l’artista di Minneapolis registrava in studio per poi lasciare che altri le portassero al successo. Le tracce sono state selezionate da Troy Carter e Jay-Z.

Il disco sarà disponibile in esclusiva su Tidal dl 7 giugno per 14 giorni, per rispettare le volontà dell’artista, in qualità Master. Originals sarà poi pubblicato il 21 giugno, anche in formato fisico (dal 19 luglio con un’edizione speciale).

Tra le canzoni presenti nel disco ci sono The Glamorous Life, portata al successo nel 1984 da Sheila E., Manic Monday dei Bangles, Ice Cream Castle dei Time e molte altre. L’unica registrazione nota è l’originale di Nothing Compares 2 U, già pubblicata nel 2018.

Di recente, è stata annunciata anche la pubblicazione della sua autobiografia.