Orietta Berti, Fedez e Achille Lauro insieme nel video di ‘Mille’

La traccia era già uscita da qualche giorno e ora c’è il video: il trio più inaspettato dell’estate, composto da Fedez, Orietta Berti e Achille Lauro, ha pubblicato la clip che accompagna Mille.



Lo trovate qui sopra, tra nuoto sincronizzato, piscina e le ormai famosissime conchiglie sugli abiti di Orietta Berti, che ha commentato così la nascita del brano: «Tutto è nato da un collegamento su Instagram con Fedez, nel penultimo giorno del Festival: Federico mi aveva lanciato la proposta di fare una canzone. In seguito, mi ha inviato un provino che ho ascoltato, rimandandogli poi la mia versione cantata. L’ho registrata nel periodo in cui ero in trasmissione da Enrico Papi. Mi hanno detto che ci sarebbe stata una “bomba” e, poco dopo, mi hanno svelato che ci sarebbe stato anche Achille Lauro. Una piacevolissima sorpresa».

La copertina del singolo è invece stata realizzata da Francesco Vezzoli: