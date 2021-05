Orietta Berti è pazza del batterista dei Måneskin

«Io l’ho sempre detto che quel ritmo lì mi piaceva», dice Orietta Berti della canzone dei Måneskin – che, come dimenticarlo, aveva chiamato Naziskin – vincitrice a Sanremo e all’Eurovision dopo essere entrata nello studio di Che tempo che fa facendo il gesto “rock” delle corna.

Ma la reunion tra la queen del Festival e i trionfatori del contest europeo, in collegamento da Roma, non finisce qui. Orietta prosegue: «È troppo bello il batterista, guardalo». «Se vuoi sono single, decidi tu», risponde l’interessato, cioè Ethan. Ma lei è una signora: «Solo come figlio».

Ecco il video dell’incontro tra Orietta Berti e i Måneskin a Che tempo che fa: