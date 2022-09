‘Orgia Fuxia’, la docuserie che racconta la scena rock padovana

Bastet, Crackhouse, Happy Gays, Baby Ruth, Frutteti Riarsi, Positiva, Pink Lizard, Acajou, Lovin Dolls, Alex De Rosso, Statobardo, Side One, La Roxx. Sono questi alcuni dei nomi che animano Orgia Fuxia, la prima docuserie sulla scena rock di Padova, rilasciata su YouTube a cadenza settimanale sul canale di Padova Stories.

Dodici puntate che raccontano vent’anni di una città, Padova, attraverso 50 interviste (realizzate a cavallo della pandemia) ai protagonisti della scena rock locale sotto la direzione di Alessandro Pittoni. Un tuffo negli anni Novanta, come racconta lo stesso regista e autore della docuserie: «La scelta di raccontare questo particolare periodo storico non è casuale. Parliamo dell’ultimo decennio pre-reality, pre-social, pre-musica digitale. Con l’avvento del nuovo Millennio il mondo è cambiato ad un ritmo a cui non eravamo abituati e questa società liquida in cui viviamo oggi dà pochi punti di riferimento, sia a livello sociale che culturale. Gli anni Novanta sono una certezza di cui abbiamo tutti bisogno, specialmente ora».

«Orgia Fuxia è il racconto di un sogno che ha accomunato un’intera generazione – spiega il suo autore –. Attraverso le 12 puntate affrontiamo diversi concetti universali: il desiderio di essere una rockstar, la definizione di successo, che può assumere forme molto diverse di caso in caso, ma soprattutto la necessità di essere sé stessi per essere felici. Raccontando quanto è successo 30 anni fa in una media città del Nordest, fissiamo a video delle emozioni in cui tutti si possono riconoscere. Perché che tu sia a Padova o a Los Angeles, se davvero vuoi realizzare i tuoi sogni, nella musica come nella vita, l’unica soluzione è fare all-in…non è permesso avere un piano B.».

Le prime due puntate di Orgia Fuxia sono disponibili a questo link.