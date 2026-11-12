Organum Multiplum, a Roma la rassegna che mette in dialogo organo e musica contemporanea

C’è un organo a Roma che suona da oltre quattro secoli. Fu costruito da Luca Blasi tra il 1597 e il 1599 per volontà di papa Clemente VIII, in vista del Giubileo del 1600, e oggi è considerato il più antico della città ancora funzionante. È proprio da questo strumento che parte la seconda edizione di Organum Multiplum, la rassegna curata da Vittoria Bonifati che porta la musica contemporanea all’interno di alcune delle principali basiliche romane. A inaugurare il festival, stasera nella Basilica di San Giovanni in Laterano, dove è custodito l’organo, sarà la compositrice svedese Ellen Arkbro.

Arkbro è una delle protagoniste di questo rinascimento dell’organo che, negli ultimi anni, ha trovato un rapporto sempre più stretto con la musica contemporanea e la sperimentazione. Il suo lavoro si concentra sulle possibilità dell’intonazione e sulle relazioni tra le frequenze, con composizioni in cui il suono si modifica lentamente, spesso attraverso differenze quasi impercettibili. Una ricerca che trova una delle sue espressioni più significative in For Organ and Brass, il disco che ha contribuito a fare dell’artista svedese un riferimento per una nuova generazione di musicisti interessati a esplorare le possibilità dello strumento al di fuori del repertorio liturgico e classico.

Stasera Arkbro lo presenterà per la prima volta in Italia nella versione originale estesa, insieme a Three, accompagnata da Eugenio Renzetti e Filippo Vignato ai tromboni e Lorenzo Torelli alla tuba. La scelta di San Giovanni in Laterano aggiunge un elemento particolare all’esecuzione. For Organ and Brass era stato registrato su un raro organo Scherer del 1624, in Germania, accordato secondo il temperamento mesotonico. Lo stesso sistema è conservato dall’organo di Luca Blasi: due strumenti separati da quasi tre secoli, ma accomunati da una caratteristica centrale nella ricerca di Arkbro.

Il programma di Organum Multiplum proseguirà con altri appuntamenti da segnare in agenda. Il 19 novembre il pianista inglese James McVinnie e il sound artist statunitense Tristan Perich presenteranno una nuova versione di Infinity Gradient, composizione per organo e diffusori sonori concepita in relazione agli spazi e all’acustica della Basilica di Santa Maria in Aracoeli. Anche qui, a fare la differenza sarà lo strumento che ospiterà l’esecuzione: l’organo Tamburini Op. 99, costruito tra il 1926 e il 1927 e collocato in due corpi simmetrici ai lati dell’abside, è uno degli esempi più significativi della tradizione organaria sinfonica italiana del primo Novecento.

Il terzo appuntamento è in programma il 25 novembre nella Basilica di Santa Cecilia in Trastevere. Protagonisti saranno i musicisti ucraini Heinali e Andriana-Yaroslava Saienko, che presenteranno per la prima volta Гільдеґарда (Hildegard), progetto ispirato alla musica di Ildegarda di Bingen e costruito intorno all’incontro tra voce e sintesi modulare. A completare la formazione ci sarà lo svedese Hampus Lindwall all’organo, uno strumento realizzato nel 1903 da Carlo Vegezzi-Bossi.

Il gran finale sarà invece l’occasione per ascoltare due capolavori del repertorio di Steve Reich, entrambi del 1970: Four Organs e Phase Patterns. A interpretare le composizioni del maestro americano saranno, oltre ai già citati Hampus Lindwall e Tristan Perich, il pianista belga Jean-Luc Plouvier, il pianista italiano Oscar Pizzo e la percussionista Fulvia Ricevuto. La location, in questo caso, non ha bisogno di presentazioni: sarà il Pantheon.

Accanto ai concerti, fino al 3 dicembre, la nuova sede di Villa Lontana a Trastevere ospita Modular Organ System, installazione sonora di Phillip Sollmann, conosciuto anche come Efdemin, e Konrad Sprenger. Un ulteriore sviluppo del tema della rassegna: l’organo non più soltanto come strumento storico, ma come dispositivo da smontare, riconfigurare e ripensare.

La prima edizione aveva già coinvolto artisti come Sarah Davachi, Kali Malone e Maxime Denuc, tre nomi che hanno successivamente trovato spazio in importanti istituzioni internazionali. Davachi ha ricevuto il Leone d’Argento della Biennale di Venezia, mentre Malone è stata invitata al Padiglione della Santa Sede per la Biennale Arte e Denuc ha partecipato alla Biennale Musica nel 2025.

Organum Multiplum restituisce così la misura dell’interesse crescente verso le possibilità contemporanee dell’organo, aprendo le chiese di Roma a nuove forme di ascolto e sperimentazione. Tutti i concerti sono gratuiti su prenotazione, mentre l’installazione è a ingresso libero.