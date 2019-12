Ora è ufficiale: il nuovo singolo di Tommaso Paradiso è ‘I nostri anni’

Dopo il video-teaser insieme al suo cane, Tommaso Paradiso, ex frontman dei Thegiornalisti, ha confermato il titolo del suo prossimo singolo, I nostri anni, in uscita nel 2020.

Si tratta del secondo brano della sua carriera solista. Il primo, Non avere paura, era stato presentato insieme alla seconda stagione della serie Netflix Baby ed era accompagnato da un video all star. Oltre al titolo della canzone, che non ha ancora una data d’uscita ufficiale, Paradiso ha condiviso l’immagine di copertina, che potete vedere qui sotto.