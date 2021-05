Ora Demi Lovato vuole scoprire la verità sugli Ufo

“I want to believe” recitava il poster di X-Files (se non ne conoscete la storia, leggete qui). Ora a dirci se credere o meno sarà Demi Lovato. Già, la cantante di cui si è parlato di recente per il documentario Dancing with the Devil e che è produttrice e attrice della comedy sui disturbi alimentari Hungry, sarà la protagonista di una nuova serie che si prefigge di scoprire nientemeno che la verità sugli Ufo. La serie sarà disponibile su Peacock, la piattaforma on demand del gruppo NBCUniversal.

In Unidentified with Demi Lovato la popstar sarà affiancata dalla sorella Dallas e dall’amico Matthew, lo scettico della compagnia. I tre intrepidi protagonisti, che immaginiamo come la versione giovane e pop di Giacobbo, partiranno alla ricerca della verità sugli oggetti volanti non identificati e su altre forme di vita. Lo faranno interrogando esperti, investigando i casi di incontri ravvicinati e conducendo, ehm, rigorosi test sui luoghi degli avvistamenti.

E sapete chi c’è fra i produttori esecutivi della serie? Scooter Braun, l’acerrimo nemico di Taylor Swift, l’uomo che ha venduto i master dei primi sei album della popstar di 1989 senza darle la possibilità di comprarli. Demi, abbiamo un suggerimento per te: comincia le indagini da Taylor, se non è un’aliena lei…