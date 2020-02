Ora Achille Lauro è direttore creativo di un’etichetta discografica

Achille Lauro è stato nominato Chief Creative Director della Elektra Records. Significa che avrà un ruolo creativo nel definire la direzione artistica della label e i progetti futuri dell’artista usciranno per l’etichetta che fa parte del gruppo Warner.

“Sono entusiasta di iniziare come nuovo Chief Creative per Elektra Records/Warner Music Italy, l’etichetta di superstar come Jim Morrison, i Doors, i Queen e gli AC/DC”, ha detto Lauro. “Trovo somiglianze tra la nascita di questa etichetta e i miei primi passi nel settore discografico, quando, come i fondatori della Elektra Records, ho investito i miei pochi risparmi nella produzione dei miei album. Anche quella ‘k’ che nel nome è stata aggiunta per l’etichetta a quello del personaggio della mitologia greca torna nella mia nuova agenzia MK3, il cui nome si ispira alle tre ‘k’ greche che indicano fulmini e saette”.

L’Elektra è stata fondata negli Stati Uniti nel 1950 da Jac Holzman e Paul Rickolt. Nei primi anni ha pubblicato soprattutto dischi folk per poi mettere sotto contratto gruppi californiani dell’epoca psichedelica a partire dai Doors e dai Love. Hanno pubblicato per Elektra anche Tim Buckley, Stooges, MC5. Fra gli artisti che incidono per l’etichetta negli Stati Uniti, Brandi Carlile, Sturgill Simpson e, sul fonte pop, Tones and I.