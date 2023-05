Ops, qualcuno ha filmato il concerto di Peter Gabriel all’Arena di Verona

Ieri sera Peter Gabriel ha tenuto all’Arena di Verona la prima delle due date italiane del tour in cui suona classici e canzoni tratte dal prossimo album i/o, alcune delle quali inedite.

Qualcuno ha filmato ampie porzioni del concerto che, come nel debutto a Cracovia di giovedì 18 maggio, parte in acustico e finisce con due bis classicissimi, In Your Eyes e Biko. C’è anche una Digging in the Dirt interrotta e poi rifatta da capo perché Gabriel si è incasinato con la tonalità. Prima dell’inizio, qualche parola in italiano tra cui «c’è un po’ di acqua», data la pioggia.

Gabriel è accompagnato da musicisti vecchi e nuovi: Tony Levin (basso), Manu Katchè (batteria), David Rhodes (chitarra, voce), Don McLean (tastiere, voce), Richard Evans (chitarra, flauto, voce), Ayanna Witter-Johnson (violoncello, tastiere, voce), Marina Moore (violino, viola, voce), Josh Shpak (tromba, corno, tastiere, voce).

Ecco i video di ieri sera. Non guardateli se non volete anticipazioni del concerto di stasera al Forum di Assago.

L’inizio:

La prima parte del concerto:

Un’altra parte, da Sledgehammer fino a Sosbury Hill:

Il primo bis, In Your Eyes:

Biko:

La scaletta:

Washing of the Water

Growing Up

Panopticom

Four Kinds of Horses

i/o

Digging in the Dirt

Playing for Time

Olive Tree

This is Home

Sledgehammer

Darkness

Love Can Heal

Road to Joy

Don’t Give Up

The Court

Red Rain

And Still

What Lies Ahead

Big Time

Live and Let Live

Solsbury Hill

In Your Eyes

Biko