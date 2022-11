Ops, l’hanno rifatto: qualcuno ha filmato l’intero concerto di ieri sera dei Cure a Firenze

Ieri sera al Nelson Mandela Forum di Firenze è andata in scena la seconda delle quattro tappe italiane dei Cure.

Un utente di YouTube (sì, lo stesso che aveva pubblicato – per intero – lo show bolognese di lunedì), è tornato a bordo palco per filmare l’intera performance della band. Come di consueto, i Cure hanno apportato qualche modifica in scaletta rispetto allo show tenutosi a Bologna. Closedown, Charlotte Sometimes e Want hanno infatti sostituito A Strange Day, The Last Day of Summer e Primary. Il secondo bis è invece stato accorciando con l’esclusione di Hot Hot Hot!!!. Sono invece rimasti in scaletta gli inediti Alone, And Nothing Is Forever e Endsong.

Di seguito il video integrale della performance, materiale per completisti e curiosi, da evitare assolutamente per chi non ama video-bootleg e spoiler.

I Cure proseguiranno nel tour italiano suonando giovedì alla Kioene Arena di Padova e venerdì 4 al Forum di Assago a Milano.