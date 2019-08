Open Sound Festival entra nel vivo

Missy Elliott celebra una straordinaria carriera agli MTV Video Music Awards

Posted in: News Musica

La 48enne rapper (e molto di più), dopo aver ricevuto il Video Vanguard Award, porta sul palco un medley da brividi, da 'Get Ur Freak On' a 'Work It', da 'Pass That Dutch' a 'Lose Control'. Guarda il video