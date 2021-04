Onlyfans: ecco chi è la rapper che ha guadagnato 1 milione di dollari in sei ore

È la rapper statunitense Bhad Bhabie, classe 2003, la nuova regina di Onlyfans. Lo ha dichiarato lei stessa, pubblicando su Instagram gli introiti delle sue prime ore di presenza sul social: più di 1 milione di dollari. «Abbiamo battuto il fottuto record», ha scritto su Instagram.

Record che deteneva Bella Thorne, che aveva raccimolato la stessa cifra ma in 24 ore. Per i pochi che non lo sapessero, Onlyfans è un servizio in abbonamento in cui i creator mettono a disposizione degli abbonati dei contenuti foto e video di natura esplicita.



Il prezzo per abbonarsi al profilo di Bhad Bhabie è di 23.99 dollari al mese. Ecco il post con cui ha condiviso gli introiti con i suoi follower:





«Non male per sei ore», ha scritto. Decisamente no, aggiungiamo noi.