‘One World: Together at Home’ ora è anche un disco in streaming

L’evento One World: Together at Home è ora un disco da ascoltare in streaming. Una parte della lunga maratona di esibizioni casalinghe trasmessa nella notte fra sabato 18 e domenica 19 aprile è infatti disponibile nei principali servizi come Spotify e Apple Music.

Sono 79 brani, oltre 4 ore di musica con le performance più importanti fra cui Lady Gaga che canta Smile, Eddie Vedder all’organo per River Cross, i Rolling Stones in You Can’t Alwaya Get What You Want, Taylor Swift in Soon You’ll Get Better, il finale con Andrea Bocelli, Céline Dion, John Legend, Lady Gaga e Lang Lang in The Prayer.

Qui trovate il nostro resoconto dell’evento e qui lo potete rivedere.