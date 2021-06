Omar Pedrini è stato operato per aneurisma: «È già cosciente»

Un racconto avvenuto dalle pagine del suo profilo Instagram: già lo scorso 10 giugno il cantautore Omar Pedrini aveva annunciato di dover essere operato per un aneurisma aortico. «Chi mi segue sa di cosa parlo, per cui mi spiace darvi questa notizia, ma voglio darvi anche un paio di buone nuove: essendo arrivato qui con le mie gambe e non in emergenza, i miei “angeli” potranno lavorare sicuramente meglio e se andrà tutto bene sarò più forte di prima».





E poche ore fa, a distanza di due giorni, sulla sua pagina è apparso un nuovo messaggio in cui si rassicurano i fan: «Omar è stato operato ieri alla clinica Villa Torri di Bologna dal cardiochirurgo vascolare Prof. Roberto Di Bartolomeo e dalla sua equipe. L’intervento durato 5 ore è riuscito. Omar è in terapia intensiva ed è già cosciente».