Olivia Rodrigo, Måneskin, Shakira: ecco chi si esibirà ai VMAs 2023

La prossima edizione dei VMAs è in programma il 12 settembre al Prudential Center di Newark, in New Jersey. La presentatrice di quest’anno sarà Nicki Minaj che ha già condotto la cerimonia del 2022. A portarsi a casa il maggior numero di candidature è nuovamente Taylor Swift che rischia di fare incetta di premi con 10 possibili statuette in palio. A seguire Blackpink, Nicki Minaj e SZA con 6 e – a concludere un’annata gloriosa per le donne del music business – Shakira, Olivia Rodrigo, Doja Cat e Miley Cyrus con 5. L’Italia continuerà ad essere rappresentata dai Måneskin (che nel 2022 trionfarono nella categoria Miglior video alternativo con I Wanna Be Your Slave) che quest’anno hanno ottenute due candidature per Miglior gruppo dell’anno e Miglior video rock con The Loneliest.

Gli stessi Måneskin si esibiranno in una serata ricca di performance in cui sono previste anche le esibizioni di Olivia Rodrigo, Anitta, Shakira. Qui di seguito la lista delle performance:

A Boogie With Da Hoodie

Anitta

Demi Lovato

Diddy

Doja Cat

Fall Out Boy

Future

KAROL G

Kelsea Ballerini

Lil Wayne

Måneskin

Metro Boomin

Nav

Nicki Minaj

Olivia Rodrigo

Peso Pluma

Shakira

STRAY KIDS

Swae Lee

TXT