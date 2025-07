Olivia Rodrigo ha offerto sessioni di terapia gratuita alla sua squadra durante il Guts World Tour

Olivia Rodrigo ha fatto in modo che sia i membri della sua band che tutto lo staff coinvolto nel Guts Tour (svoltosi nel 2024) potessero avere sessioni di terapia gratuite. Lo ha rivelato Daisy Spencer, la chitarrista che ha accompagnato la popstar durante le date, durante una puntata del podcast StageLeft. L’impegno di Rodrigo è continuato anche quest’anno, quando una seconda leg del tour ha visto la squadra impegnata tra gennaio e l’inizio di luglio.

«Durante il Guts World Tour, Olivia e il nostro tour manager, Marty Ham, hanno fatto in modo che tutti noi avessimo accesso a sessioni di terapia gratuite», queste le parole di Spencer. «Non mi era mai capitato, e ha fatto in modo che mi riavvicinassi alla terapia, che avevo abbandonato da qualche tempo. All’improvviso mi sono ritrovata con la possibilità di essere seguita da terapisti incredibili, e ho cercato di trarne il maggior beneficio possibile».

Il gesto supporta inoltre le numerose dichiarazioni della star a supporto della salute mentale. Lo scorso ottobre, al termine della prima leg del tour, l’artista aveva dichiarato: «Stando sul palco una sera dopo l’altra per mesi e mesi ne risentono il fisico e la mente. Puoi andare fuori di testa se non ti sforzi di tenere i piedi per terra, parlare con la gente, chiamare il terapista, assicurarti di tenere sotto controllo la salute mentale».

Spencer ha continuato: «Dico davvero, è stata una delle cose più belle che mi siano mai capitate durante un tour». Ha poi specificato che, grazie all’impegno di Rodrigo, le è stato possibile ile organizzare sessioni di terapia a cadenza bisettimanale circa, anche durante i momenti in cui la band non era attivamente impegnata nel tour.

La conclusione: secondo la musicista, Olivia Rodrigo è semplicemente «un sogno di capo».