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Olivia Rodrigo e Yungblud hanno suonato con gli Smashing Pumpkins al Lollapalooza

I brani eseguiti con gli ospiti a sorpresa sono 'Luna' e Thirty-Three'. I video

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Olivia Rodrigo e Yungblud hanno suonato con gli Smashing Pumpkins al Lollapalooza

Foto: Sacha Lecca

Sembrava di essere tornati ai bei vecchi anni Novanta durante l’esibizione degli Smashing Pumpkins al Lollapalooza. Per celebrare l’occasione, Billy Corgan ha sorpreso l’enorme folla di Chicago portando sul palco ospiti speciali come Olivia Rodrigo e Yungblud.

Yungblud si è unito alla band sul palco per eseguire Luna, il brano di chiusura del secondo album in studio degli Smashing Pumpkins, Siamese Dream del 1993. A un certo punto, Yungblud ha esclamato: “Questo è un fottuto sogno che si avvera!”. Il video:

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Subito dopo che Yungblud è sceso dal palco, Corgan ha annunciato: «E ora vorrei presentare un’ospite davvero speciale. La signorina Olivia Rodrigo!». Con Corgan passato alla chitarra acustica, Rodrigo ha cantato Thrity-Three, brano tratto da Mellon Collie and the Infinite Sadness. Ecco un pezzo della loro esibizione:

Da Rolling Stone USA.

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