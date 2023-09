Olivia Rodrigo, annunciata la data italiana del tour

I fan italiani di Olivia Rodrigo ora possono festeggiare: la loro artista del cuore arriverà in Italia il prossimo 9 giugno all’Unipol di Arena.

Fresca di uscita con l’acclamatissimo secondo album Guts (ve lo abbiamo raccontato qui), la nuova reginetta del pop rock americano è pronta per il suo nuovo tour mondiale che partirà il prossimo 23 febbraio in California e dopo una prima fase negli States arriverà anche in Europa e – soprattutto – qui da noi.

Per accedere alla vendita sarà necessario registrarsi sul sito oliviarodrigo.com (da ora fino a domenica 17 settembre). I fan saranno selezionati in maniera casuale tra quelli registrati e riceveranno un codice che consentirà loro di accedere alla vendita a partire dalle ore 15 di giovedì 21 settembre.