‘Old Town Road’ di Lil Nas X ha battuto il record di durata in vetta alle classifiche USA

Lo avevamo detto che sarebbe stato l’anno del country rap, e pare proprio che ci abbiamo preso. Con 17settimane consecutive in vetta, Old Town Road di Lil Nas X, artista classe ’99 di Atlanta, è la canzone rimasta più a lungo alla numero uno della Billboard Hot 100 statunitense. Il brano batte così il record di Mariah Carey con i Boyz II Men e la loro One Sweet Day , del 1995, e la hit di Luis Fonsi e Daddy Yankee Despacito, che erano state in cima alle chart per 16 settimane.

Il caso Old Town Road, oltre all’hype di cui gode il genere, racconta perfettamente la rivoluzione nelle dinamiche che portano oggi al successo musicale. Il pezzo, pubblicato inizialmente con un’etichetta indipendente, era inizialmente diventato un tormentone sul social per giovanissimi TikTok ed è letteralmente esploso, anche grazie al videoclip e al remix di Billy Ray Cyrus, cantante country e papà di Miley Cyrus.