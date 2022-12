‘Ok. Respira’, è uscito il nuovo singolo di Elodie

Elodie ha deciso che vuole ritornare a far ballare il suo pubblico. Dopo aver preso una pausa dalla musica per debuttare come attrice in Ti mangio il cuore, la pellicola di Pippo Mezzapesa presentata a Venezia 79, per la quale aveva scritto – con Elisa e Joan Thiele – il brano Proiettili, la cantante romana è tornata con un nuovo brano, Ok. Respira.

Ok. Respira è stato scritto dalla stessa Elodie con Joan Thiele, Federica Abbate e Jacopo Et, con la produzione di Itaca, il team composto dai producer dance Merk & Kremont, Eugenio Maimone e Leonardo Grillotti. Il testo del brano parla di libertà, con una serie di versi di empowering personale come ‘Faccio tutto ciò che voglio del mio corpo / non mi giudicare se perdo il controllo’, ‘che prezzo ha la mia libertà / più del tuo cash’, ‘Mi rinnamoro di me da sola’ e ancora ‘Ho tutto il mio posto qua / non mi sposto, Rosa Parks’, in riferimento all’attivista americana nera, figura simbolo del movimento per i diritti civili.

Il singolo anticipa il disco omonimo previsto per il 10 febbraio, ovvero in pieno Sanremo dove la cantante tornerà a partecipare da concorrente, ed è accompagnato da un videoclip firmato da Giampaolo Sgura.