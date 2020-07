«Oggi i Beatles sarebbero indebitati con la casa discografica»

Come se la caverebbero i Beatles nel mercato discografico del 2020? Se l’è chiesto Tom Gray che non è solo un membro dei Gomez, ma è anche uno dei “writer directors” di PRS for Music, l’organizzazione inglese che tutela i diritti d’autore dei musicisti, ed è il promotore della campagna Broken Record per la difesa dei musicisti del Regno Unito durante il lockdown.

«Ecco una riflessione su Paul McCartney e il suo gruppo beat», ha twittato ieri. Il ragionamento che segue si applica a Rubber Soul del 1965, considerato il primo disco che i Beatles non hanno portato in tour. Gray compie un errore che non inficia però il ragionamento. La band, infatti, si esibì fino all’estate del 1966. Il ragionamento vale se applicato al disco successivo, Revolver.

«Molti affermano che alcuni fra i dischi migliori prodotti fra il 1965 e il ’69 sono stati fatti dai Beatles, che non hanno tenuto un singolo concerto in quel periodo (ecco l’errore, ndr). Vediamo allora che cosa accadrebbe se Rubber Soul fosse pubblicato oggi».

