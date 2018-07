Offset dei Migos è stato arrestato (di nuovo)

Offset dei Migos è stato arrestato ieri dopo essere stato bloccato dalla polizia sul suo SUV appena fuori Atlanta.

Il rapper, il cui vero nome è Kiari Cephus, inizialmente sarebbe stato fermato per un improprio cambio di corsia, stando a TMZ.

Dopo una perquisizione, la polizia avrebbe scoperto un’arma sul veicolo insieme a una piccola quantità di marijuana.

Cephus è stato condotto nel carcere di Clayton County ed è stato accusato di possesso di un’arma – un crimine perché Offset è in libertà vigilata -, possesso di un’arma durante un crimine e due reati minori: possesso di marijuana e cambio di corsia improprio. Tutto confermato da registri del penitenziario.

Il portavoce dei Migos non ha risposto alla richiesta di commento di Rolling Stone. Al momento Cephus rimane dietro le sbarre in attesa che venga fissata la cauzione.

Offset è in libertà vigilata in seguito a un incidente del 2015, in cui tutti e tre i membri dei Migos erano stati accusati di possesso di droga e di aver portato un’arma carica sulla proprietà della Georgia Southern University dopo un concerto.

La moglie di Cyphus, Cardi B, ha dato alla luce la figlia della coppia solo dieci giorni fa. TMZ ha aggiunto che la rapper e Kulture non erano nel SUV al momento dell’arresto.