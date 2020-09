Oasis, un vinile speciale e materiale d’epoca per i 25 anni di ‘(What’s The Story) Morning Glory?’

Il 2 ottobre gli Oasis festeggeranno il 25° compleanno del loro secondo album, (What’s The Story) Morning Glory?. Il disco tornerà in versione speciale – un doppio vinile color argento, oppure in picture vinyl – con audio rimasterizzato. In più, per tutto il mese di settembre, il sito della band pubblicherà contenuti originali risalenti all’epoca della pubblicazione. Per non perderne nessuno tenete d’occhio l’hashtag #MorningGlory25.

Uscito dopo solo 14 mesi dall’esordio Definitely Maybe, il secondo album degli Oasis è uno dei dischi più venduti della storia dell’Inghilterra, superato solo da Sgt. Pepper’s dei Beatles e dal Greatest Hits dei Queen, ed è l’album simbolo di tutto il britpop. Non a caso, contiene tutti i classici del gruppo: Wonderwall, Don’t Look Back In Anger, She’s Electric, Morning Glory e Champagne Supernova. A questo link potete leggere 10 storie e curiosità poco note sul disco che ha trasformato la band dei fratelli Gallagher in un fenomeno mondiale.