Oasis, nel Regno Unito ‘(What’s The Story) Morning Glory?’ è l’album di inediti più grande di sempre

Le classifiche ufficiali degli album del Regno Unito compiono 70 anni. Per l’occasione è stata diffusa da Official UK Chart per la prima volta la Top 70 di tutti i tempi, ovvero la classifica degli album più venduti e ascoltati che tiene conto sia delle copie fisiche, sia dello streaming.

L’album di inediti più grande di sempre nel Regno Unito, secondo questi parametri, è (What’s The Story) Morning Glory? degli Oasis, che ha totalizzato 6,2 milioni di copie vendute nelle classifiche britanniche. Meglio fanno solo il classicissimo Greatest Hits dei Queen che è al primo posto con 7,8 milioni e Abba Gold che è al secondo con 7,1 milioni.

Dietro agli Oasis, che sono quindi terzi, ci sono nell’ordine 21 di Adele (5,7 milioni) e Sgt. Pepper’s dei Beatles (5,6 milioni). Dietro di loro nell’ordine The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd (che non è mai arrivato al numero uno in UK, si è fermato alla seconda posizione), Rumours dei Fleetwood Mac, Thriller di Michael Jackson, la compilation Legend di Bob Marley e Brothers in Arms dei Dire Straits che chiude la Top 10.

Tra i primi 70 c’è un album disco degli Oasis, Definitely Maybe al numero 39. The Joshua Tree degli U2 è “solo” al numero 37, Nevermind dei Nirvana al 41. Quasi tutti gli album della Top 70 sono arrivati al numero uno in classifica. Tra le eccezioni, Bat Out of Hell di Meat Loaf, 19esimo in questa speciale classifica, ma numero 9 all’epoca.

Ecco la classifica integrale con l’indicazione della posizione progressiva, il titolo, il nome dell’artista, l’anno di pubblicazione e la massima posizione raggiunta.