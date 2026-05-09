Oasis, la reunion diventa un documentario al cinema e su Disney+

Per anni la reunion degli Oasis sembrava appartenere più ai sogni che alla realtà, tra meme, litigi, interviste velenose, dichiarazioni smentite il giorno dopo. Poi Liam e Noel Gallagher sono tornati insieme sul palco per davvero e ora quel ritorno diventerà un documentario evento distribuito nei cinema IMAX e su Disney+.

È stato annunciato un film – ancora senza titolo – dedicato al tour Oasis Live ’25, definito «uno dei ritorni rock’n’roll più attesi dei nostri tempi». Il documentario arriverà nelle sale cinematografiche di tutto il mondo dall’11 settembre con distribuzione limitata, prima di approdare entro fine anno in streaming su Disney+. Dietro al progetto c’è Steven Knight, creatore di Peaky Blinders, che ha ideato il film, mentre la regia è affidata a Dylan Southern e Will Lovelace, già autori di Meet Me in the Bathroom e Shut Up and Play the Hits.

Secondo quanto annunciato, il documentario seguirà da vicino la reunion della band con accesso alle prove, al backstage e al palco, includendo anche le prime interviste congiunte di Liam e Noel Gallagher da oltre venticinque anni. Il progetto racconterà non soltanto il tour sold out, ma anche «l’impatto emotivo e culturale» che il ritorno degli Oasis ha avuto sui fan in tutto il mondo.

«Volevo raccontare la storia dei fratelli e della band, ma anche quella dei fan le cui vite sono state toccate dalla loro musica – ha dichiarato Steven Knight -, in un’epoca di rancore e divisione, la musica può ancora unire generazioni, culture e paesi». Altri dettagli sul titolo e sulla programmazione nelle sale verranno annunciati nei prossimi mesi.