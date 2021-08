Oasis, guarda il trailer del documentario sul live a Knebworth

Oggi è il 25esimo anniversario del primo dei due concerti degli Oasis a Knebworth Park, e la band lo festeggia con un nuovo trailer di Oasis Knebworth 1996, il docufilm che racconterà l’evento.

Diretto da Jake Scott, il film svelerà «la storia di quel weekend e della relazione speciale tra gli Oasis e i fan che hanno reso tutto possibile». Lo farà «attraverso gli occhi di chi c’era e le interviste con la band e gli organizzatori», racconta la sinossi. «Conterrà riprese inedite e sarà una celebrazione gioiosa e a volte toccante di uno dei concerti più importanti degli ultimi 25 anni».

Il film, che uscirà il 23 settembre, sarà accompagnato da un live album, in arrivo il 19 novembre anche in edizione deluxe, con un box set – disponibile solo sul sito della band – che conterrà tre LP, tre DVD e repliche del memorabilia originale. Il film arriverà nelle sale italiane il 27, 28 e 29 settembre. I biglietti sono in vendita da oggi.