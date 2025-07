Oasis, ecco la versione unplugged di ‘Acquiesce’

Gli Oasis hanno pubblicato una versione unplugged di Acquiesce, lato B del singolo del 1995 Some Might Say poi incluso nella raccolta The Masterplan.

È uno dei cinque pezzi “a spina staccata” contenuti nell’edizione deluxe di (What’s the Story) Morning Glory? che uscirà il 3 ottobre per festeggiare i 30 anni dell’album di Wonderwall e Don’t Look Back in Anger.

Oasis - Acquiesce (Unplugged)

Le nuove versioni unplugged sono state prodotte e mixate da Noel Gallagher con Callum Marinho. Si tratta di Wonderwall, Morning Glory, Champagne Supernova, Cast No Shadow e della citata Acquiesce.

La riedizione prevede un nuovo artwork di Brian Cannon e note di copertina inedite. La versione contenuta del disco del 1995 è quella rimasterizzata nel 2014.