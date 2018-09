Oasis, dall’Irlanda una maxi offerta per rimettere insieme la band

Una reunion desiderata dai fan da quasi 10 anni, da quell’agosto 2009 che segnò la fine degli Oasis in un camerino di Parigi. Dieci anni in cui le speculazioni si sono susseguite ininterrottamente, tra le accuse di Liam, il silenzio di Noel o l’invito a seppellire l’ascia di guerra a suon di gin tonic; sono di pochi mesi fa, infatti, gli ultimi tweet di Our Kid in cui invitava The Chief a “smetterla di cazzeggiare” e riformare la band di Supersonic, aggiungendo “pago io da bere”.

Earth to noel listen up rkid I hear your doing gigs where people can't drink alcohol now that's the BeZarist thing you've done yet I forgive you now let's get the BIG O back together and stop fucking about the drinks are on me LG x

— Liam Gallagher (@liamgallagher) 19 luglio 2018