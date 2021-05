Oasis, cosa sappiamo del documentario sul live a Knebworth

Se ne parla da tempo, ma adesso è ufficiale. Gli Oasis pubblicheranno un documentario su uno dei concerti più iconici della loro carriera, quello a Knebworth Park del 10 e 11 agosto 1996, quando si esibirono di fronte a più di 250mila fan.

Il film uscirà quest’anno al cinema e il regista Jake Scott l’ha definito «un flusso di coscienza per immagini costruito attorno alle immagini d’archivio dell’evento. Inoltre, non ci saranno interviste o «inutili ricordi di qualche celebrità» e tutta la storia sarà «interamente basata sulla musica, sull’esperienza del rock’n’roll, raccontata in tempo reale».

Il documentario è prodotto da RSA Films insieme a Noel e Liam Gallagher, che all’inizio dell’anno hanno fondato Kosmic Kyte, una società di produzione cinematografica. È questo, e non un biopic come qualcuno aveva ipotizzato, il film a cui lavorano i fratelli e che trasformerà Liam in «una grande star».

«Il concerto degli Oasis a Knebworth compie 25 anni, l’avevamo ripreso in maniera davvero professionale, con un sacco di telecamere. Ce n’erano persino sul treno con i fan», ha detto Noel Gallagher a BBC Radio 2. «Per una ragione o per l’altra, il film non è mai uscito, ma ora c’è l’anniversario e rimedieremo. Ho visto un piccolo trailer, è una fotografia fantastica dell’era pre-internet. È grandioso, davvero grandioso».

I fan avranno un ruolo fondamentale nel progetto. A febbraio, il sito ufficiale degli Oasis ha inviato una mail per chiedere di «condividere ricordi, fotografie, video e memorabilia» del concerto, che sarebbero stati utilizzati per «qualcosa di speciale per raccontare il concerto del decennio». Al momento la data d’uscita non è stata ancora annunciata.