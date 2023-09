Oasis, annunciata la ristampa di ‘The Masterplan’

Mentre i fan continuano a chiedersi giornalmente se gli Oasis si riuniranno o meno, la band inglese continua nella sua opera di celebrazione del suo passato. Questa volta è il turno di The Masterplan, la raccolta di b-side uscita nel novembre 1998 con cui gli Oasis chiusero il loro rapporto con la Creation Records con la quale avevo pubblicato i primi tre dischi. Nonostante fosse “solo” una raccolta, The Masterplan arrivò secondo nella classifica inglese, vendendo oltre 3 milioni di copie nel mondo.

Ora, a 25 anni di distanza, The Masterplan – che contiene pezzi tutt’altro minori come Acquiesce, Talk Tonight, Half the World Away e la stessa title track – vedrà una nuova uscita in formato da collezione in edizione limitata in formato CD, musicassetta color crema e doppio vinile in edizione limitate (in colore argento, marmo verde e nero, nero). I nuovi formati presentano inoltre un audio rimasterizzato, tratto dalle ristampe di Chasing The Sun. La data è fissata per il 3 novembre.

‘The Masterplan’ turns 25 this November!

A number of limited edition collectors formats will be made available to celebrate the silver anniversary. New formats will feature remastered audio, taken from the ‘Chasing The Sun’ re-issues, available for the first time as one… pic.twitter.com/MKUBlHZaPV — Oasis (@oasis) September 20, 2023

Entrambi i Gallagher hanno ricondiviso il lancio social per la ristampa, senza però aggiungere alcun commento personale. Si riuniranno? Non si riuniranno? Nel mentre risentiamoci The Masterplan.